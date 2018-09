Nieuwe generatie talenten op Brasa Festival Utrecht 21 oktober

UTRECHT, 14 sep – Op 21 oktober vindt de vierde editie van het Brasa Festival Utrecht plaats in muziekcentrum TivoliVredenburg. Een cultuurevenement waar een nieuwe generatie talenten en (semi-)professionals een podium krijgen. Ook wordt de ‘Lifetime Achievement Award’ – de BRASA AWARD – uitgereikt aan een bijzondere artiest/groep die van invloed is of als rolmodel functioneert voor de Surinaamse Nederlander.

Onderscheidend cultuurevenement

Wat het Brasa Festival bijzonder maakt is de gevarieerdheid in optredens en de focus op vernieuwende kunst en cultuur. Van bekende artiesten tot een nieuwe generatie talenten en (semi-)professionals die zich, vanuit hun bi-culturele achtergrond, hebben (door)ontwikkeld. Zij staan met hun bijzondere en vernieuwende producties in de schijnwerpers. Het resultaat is een mooie mix van o.a. kaseko, soul, reggae, bollywood, jazz, latin, baithak gana en (Suri-) pop die zijn verwerkt in muziek-, zang- en dansacts. En uiteraard staat het festival verder in het teken van ontmoeten, gezelligheid en lekker eten.

Parels op het podium

Dit jaar heeft Brasa Festival jonge parels geprogrammeerd. Onder andere de Surinaamse zangeres en songwriter, Milaisa Breeveld (A Mili), winnaar van het Open Podium Twente 2018. De tweelingbroers Aaron en Thomas Hanenberg, die met hun band ABINTU pioniers zijn binnen het genre afro-jazz. Prashant Samlal, winnaar van het Talent Award als Jazz & Pop-student aan het Conservatorium treedt op met zijn Quartet. En de jonge reggaeformatie The Dubbeez zorgen voor een ‘reboot’ van klassieke roots- en club-reggae samen met eigen reggaenummers, waarmee het beste van de klassieke stijl naar het hier en nu wordt vertaald. Hier staat een nieuwe generatie muzikanten van hoge kwaliteit. Meer dan waard om aan een groter publiek te presenteren.

Line-up Brasa Festival 21 oktober:

Passion UrbanKawina, Trafassi, ABINTU, A Mili, Prashant Samlal Quartet, Scotown, The Dubbeez, Sandeep Badloe & SR-Music, Ronald Snijders, Awaaz, Denise Jannah’s Soul Train, Dana Fung Loy en DJ Dab.