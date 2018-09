Lid parlement van Suriname weigert ambtenarensalaris als extra loon

PARAMARIBO, 14 sep – Asiskumar Gajadien, parlementariër voor oppositiepartij VHP, heeft zijn bankrekening gedeactiveerd. Het is een principiële stap. Gajadien wil voorkomen dat er nog langer salaris wordt gestort door het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie. Hij probeert al enkele jaren de regering zover te krijgen zijn salaris als topambtenaar in te houden. Het gebeurt maar niet. Dat is vreemd voor een regering die al jaren zegt het fenomeen van ‘dubbelverdieners te willen bestrijden.

De daad wordt maar niet bij het woord gevoegd, zoals met zoveel andere zaken. Gajadien wil niet in het rijtje staan van parlementariërs die dubbel pakken. Toch wordt het tegendeel beweerd, vooral vanuit de regeringsfractie. “Het is een pertinente leugen dat ik er een dubbel salaris op na houd”, zegt Gajadien tegenover Dagblad Suriname. Met zijn eigen actie heeft hij voorkomen dat een scheve toestand door blijft gaan.

Toch is er nog een lange weg te gaan. Ruim de helft van het parlement heeft een (top)baan bij de overheid. Wat Gajadien tegen de borst stuit, is dat leden van het parlement tussen wal en schip belanden als ze uittreden. Voor ministers is een overheidsbaan gegarandeerd aan het einde van de rit. Het moet verklaren waarom veel parlementariërs zich als het ware vastklampen aan hun baan. Daar moet verandering in komen.