Ervaar een perfecte vakantie met een auto van Ross Rental Cars

PARAMARIBO/WILLEMSTAD, 12 sep – Voor vakantie naar Suriname of Curaçao? Goed idee! Suriname biedt tropische regenwouden met rivieren en kreken waar een mens helemaal kan ontspannen. Curaçao biedt parelwitte stranden en de zee waar niets doen de enige prioriteit is. In Suriname is een wandeling door de historische binnenstad een kijkplaatje terug in de tijd. In Curaçao is de kleurrijke binnenstad een niet te missen excursie.

En nadat je alle bijzonderheden hebt verkend dan kom je in Suriname en op Curaçao zeker aan je trekken met overheerlijke gerechten en smakelijke delicatessen.

Om van dit alles volop te kunnen genieten heb je het liefst het comfort van een huurauto. En voor de perfecte huurauto voor uw vakantie bent u terecht bij Ross Rental Cars.

Ross Rental Cars heeft al meer dan 20 jaar ervaring in auto huur. Door ons uitgebreid wagenpark hebben we eenieder wat te bieden, van de solo reiziger tot groepen van 12, bij ons vindt u de juiste auto. Heeft u een kinderstoel nodig of wilt u graag gps-navigatie voor uw trip, dat bieden wij ook.

Maar waar Ross Rental Cars zich onderscheidt van de concurrent, is in excellente klantenservice. De tevredenheid van de klant is onze hoogste prioriteit.

Dus huur voor uw volgende vakantie naar Suriname of Curaçao een huurauto van Ross Rental Cars en maak het een onvergetelijke trip. Kijk ook binnenkort naar ons uit in Guyana.

At Ross Rental Cars we serve your ride!