Bejaarde man (74) valt ’s ochtends dood in casino Suriname

PARAMARIBO, 13 sep – Een 74-jarige man is vanmorgen dood neergevallen in een casino gevestigd aan de Jodenbreestraat in Suriname. Op camerabeelden is te zien dat de man binnenstapte en plaats nam achter één van de gokmachines. Hij had nauwelijks plaatsgenomen achter de machine toen hij van de stoel op de vloer viel en roerloos bleef liggen, aldus de politie in Suriname.

De politie van het ressort Centrum kreeg omstreeks tien uur vanmorgen de melding dat iemand bewusteloos was geraakt in het casino. Toen de politie ter plaatse arriveerde, vertoonde de man geen teken van leven. De ambulance alsook een arts werden ingeschakeld. De arts stelde de dood van de seniore burger vast.

Zijn ontzielde lichaam is hangende het onderzoek door de politie in beslag genomen.