Ministerie: ‘Steve Meye niet naar Israël afgereisd’

PARAMARIBO, 12 sep – De Surinaamse bisschop Steve Meye is niet afgereisd naar Israël om zijn geloofsbrieven aan te bieden. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht. Eerder publiceerden bepaalde media, waaronder de site Dagonline, deze foto van Meye op de Surinaamse JAP luchthaven. Volgens de site was dat Meye die onderweg zou zijn naar Israël, maar die berichtgeving is volkomen onjuist aldus het ministerie.

Meye, voorganger van Gods Bazuin Ministries, is door de Surinaamse regering benoemd tot niet-residerend ambassadeur in Israël. Het ministerie adviseerde hem echter om niet meer af te reizen, hetgeen ook door Meye is opgevolgd. Vermoedelijk heeft dat te maken met het feit dat de 53-jarige voorganger door een vrouw, die in België woont, beschuldigd wordt van seksueel misbruik.

Meye heeft zijn geestelijke functies tijdelijk neergelegd, zodat het onderzoek naar de beschuldiging ongestoord kan plaatsvinden.