Ode aan Oscar Harris op zaterdag 6 oktober in Theater Zuidplein

ROTTERDAM, 11 sep – Op zaterdag 6 oktober 2018 is er een ode aan de levende muzieklegende Oscar Harris. Geniet volop van de heerlijke muziek van The Twinkle Stars en van Oscar’s solowerk. Dit speciale evenement vindt plaats van 20.0u – 23.00u in Theater Zuidplein te Rotterdam.

De uit Suriname afkomstige zanger Oscar Harris werd op 30 november 1943 geboren te Albina. Hij was in de jaren ’70 één van de bekendste en populairste Surinaamse artiesten woonachtig in Nederland. En tot op de dag van vandaag nog bij velen zeer populair en geliefd!

Na in 1963 gearriveerd te zijn in Nederland, sluit Oscar zich in 1965 aan bij de Amsterdamse band The Twinkle Stars, om vervolgens te scoren met hun grote hit “Soldiers Prayer” en stonden twee weken lang op nummer één in De Daverende Dertig. In 1973 besloot Harris om de groep te verlaten om een solocarrière te beginnen.

Aan deze muziektheatervoorstelling werken topartiesten en – musici mee als Denise Jannah, Leslie Vos, John Oldenstam en Lucien Felicien. Uiteraard is Oscar zelf ook aanwezig tijdens deze prachtige avond.