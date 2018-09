Nieuwe biografie over John Stedman, de avontuurlijke biograaf van Suriname

AMSTERDAM, 11 sep – Bij Uitgeverij Atlas Contact verschijnt op 5 oktober 2018 ‘Dichter in de jungle’ over John Gabriel Stedman (1744 – 1797) geschreven door Roelof van Gelder. John Gabriel Stedman, een Schots-Nederlandse officier, wordt ook wel de schrijver van ‘de Max Havelaar van Suriname’ genoemd. In 1796 verscheen in Londen zijn boek Narrative, of a five years’ expedition against the Revolted Negroes of Surinam. Stedman maakte eerder deel uit van een expeditieleger in Suriname dat als taak had slaven op te sporen die van hun plantages waren weggelopen.

Het boek was geïllustreerd met tachtig op Stedmans eigen tekeningen gebaseerde gravures en werd vrijwel meteen een internationaal succes. Het werd vertaald in meerdere talen, waaronder het Nederlands. John Gabriel Stedman beschreef gedetailleerd de gruwelijke wijze waarop sommige plantage-eigenaren omgingen met hun slaven, hierdoor werd dit boek een belangrijk instrument in de strijd tegen de slavernij. Stedmans prenten zijn nog steeds iconen van de slavernijgeschiedenis.

Toch is ‘Dichter in de jungle‘ geen studie over slavernij of abolitionisme. Het is een indrukwekkende biografie waarin Roelof van Gelder op beeldende wijze het bewogen leven van John Gabriel Stedman beschrijft. Hij baseerde zich daarbij onder andere op Stedmans dagboeken, brieven en memoires en is erin geslaagd de man in zijn tijd en wereld begrijpelijk te maken voor de lezer van nu.

Roelof van Gelder is historicus en was redacteur van NRC Handelsblad. Hij schreef vele artikelen over Nederlandse cultuurgeschiedenis. In 1997 publiceerde hij zijn proefschrift Het Oost-Indisch avontuur. Duitsers in dienst van de voc (1600-1800). Verder verschenen van hem Naporra’s omweg, Zeepost en Naar het aards paradijs, over de ontdekker van Paaseiland.