Man valt dood neer in Suriname na vonnis te hebben uitgezeten

PARAMARIBO, 11 sep – Het Korps Politie Suriname heeft een toch wel opmerkelijke melding binnen gehad. De negen en dertig jarige Ivan M. is volgens Dagblad Suriname levenloos op het wegdek aangetroffen, nabij de kruising van de Margarethenburgstraat en de Rambaran Mishreweg in Paramaribo. De man bleek slechts enkele uren te voren de gevangenis te hebben verlaten.

De justitie had de man rond middernacht in vrijheid gesteld, zoals doorgaans wordt gedaan aan het einde van de strafperiode. Ivan M. was veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Hij had ergens ingebroken en goederen meegenomen. Na de straf te hebben uitgezeten werd hij in de nacht van zondag op maandag in vrijheid gesteld.

Omstreeks zeven uur ’s morgens werd de politie gemeld dat een man levenloos op straat was aangetroffen. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Volgens de arts is Ivan M. een natuurlijke dood gestorven.