Frans vonnis voor man uit Suriname die ruim honderd bolletjes slikte

PARAMARIBO/PARIJS, 11 sep – Een man uit Suriname is door een Franse rechtbank veroordeeld tot twee en een half jaar gevangenisstraf. Het vonnis werd geveld bij een rechtbank in Parijs. De zeven en twintig jarige man heeft honderd en vijftien bolletjes cocaïne geslikt. Het spul is op hem aangetroffen, nadat hij in de kraag werd gevat. De koerier heeft er nogal wat voor over gehad om de kostbare waar te bemachtigen.

Van Frans Guyana reisde hij naar Suriname om de cocaïne op te halen. Volgens het gerechtelijk verslag slikte hij de bolletjes op het adres van de leverancier in. Hij deed toen weer de oversteek naar Frans Guyana. Daar stapte hij korte tijd later op het vliegtuig naar Parijs. Het verliep allemaal voorspoedig, althans zo leek het in eerste instantie. In Parijs toog de koerier naar het treinstation.

Maar op het station Gare du Le Mans werd hij aangehouden en aan een grondige inspectie onderworpen. Na de aanhouding kwamen de drugs er langs natuurlijke weg uit. De man bekende en moest al gauw voor de rechter verschijnen. Behalve de gevangenisstraf moet hij ook tachtigduizend euro aan boete betalen. Dat is ongeveer de marktwaarde van de bijna duizend gram cocaïne die hij in zijn mag sjouwde.