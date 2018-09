Ministerie reikt badges uit aan dignitarissen in binnenland Suriname

PARAMARIBO, 10 sep – De veel besproken Graman Albert Aboikoni van de Saamaka-stam in Suriname krijgt zijn badge opgespeld door Wensley Misiedjan, directeur Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland. Dit directoraat van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft afgelopen vrijdag een aanvang gemaakt met een project dat zal voorzien in badges en pasjes voor alle dignitarissen. Alleen al bij de Marrons zijn er iets meer dan 1.600, variërend van basja tot granman, verdeeld over tientallen dorpen verspreid in het binnenland.

