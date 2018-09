‘Glam Fashion Show in Suriname slaat aan bij publiek’

PARAMARIBO, 10 sep – Afgelopen weekend werd in Suriname de Glam Fashion Show gehouden in Hotel Krasnapolsky. De show werd voor de tweede keer georganiseerd door GLAM Models en werd goed ontvangen bij het publiek. Het doel van deze show is om jonge mode ontwerpers een platform te geven zodat zij hun producten ten toon kunnen stellen aan geheel Suriname. De producten die zij hebben laten zien die avond waren: bijouterieen, kleding, tassen, schoeisel en andere designs.

Acheber Jamin, 2018 Fashion Director van de GFS2018, zegt dat hij middels het thema van dit jaar ”higher heights” deze Fashion Designers en Fashion Boutique’s een klantenkring wilt geven zodat zij meer winst kunnen genereren voor hun onderneming. Dit jaar waren er tien (9) Fashion Designers: Gerson Dean, Rumarlo Lont, Laquendha Daparoe, Erica Dosoe, Heavely Pavion, Jenevieve Apinsa, Tahiera Kasterie, Chloe Benschop, Chenifa Lehman en 1 Fashion Boutique: Rose25 (Raiza Linkers). Ook was er een Fashion Market op 9 september in de Conference room van Lalla Rookh waarbij de participanten hun producten aan de man hebben gebracht voor de verkoop.

Meer dan 30 modellen van Suriname hebben na selectie ook deelgenomen aan deze show. Tijdens de show hebben wij de introductie van de MIsters van MIster Grand Suriname gehad, en ook heeft Slocabaia in samenwerking met Treffend HRM een Empowerment Speech gegeven over Fashion in Suriname. GLAM Models wilt met deze show ondernemerschap en werkgelegenheid stimuleren in Suriname, omdat zij geloven dat het een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de economie.