Ziekenhuizen in Suriname moeten ‘koopkrachtversterking’ zelf ophoesten

PARAMARIBO, 8 sep – Alle ziekenhuizen in Suriname moeten voortaan zelf de koopkrachtversterking voor het personeel ophoesten. De ziekenhuizen kregen het slechte nieuws te horen van minister Antoine Elias van Volksgezondheid zelf. De regering wil niet langer inkomen met subsidiegeld. Ambtenaren krijgen voortaan ook geen koopkrachtversterking meer.

Het geld dat maandelijks op hun loonslip werd bijgeschreven, is nu opgenomen in het salaris. Dat is ook het geval bij de publieke ziekenhuizen. Dara is het personeel administratief gelijkgesteld aan ambtenaren. Nu al worden problemen voorzien. “Met de huidige tarieven, gaan we niets extra’s kunnen geven op eigen kracht”, zegt Arun Hindori, voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad Suriname, tegenover de Ware Tijd.

Voor het betalen van lonen leunen de ziekenhuizen zwaar tegen de overheid aan. Dat is al jaren zo, daar geen toestemming wordt gegeven om de ligdagtarieven te verhogen. Volgens Hindori moet nog blijken hoe de koopkrachtversterking betaald zal worden. Door de afhankelijkheid van subsidies is er weinig ruimte tot bewegen. Elias heeft aanbevolen de koopkrachtversterking een andere naam te geven.