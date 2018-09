In Brazilië onderschepte drugs zouden uit Suriname afkomstig zijn

PARAMARIBO, 8 sep – Een enorme partij cocaïne van wel 600 kilogram werd begin deze week op twee schepen vlakbij het Braziliaanse eiland Marajó onderschept. Volgens Braziliaanse media bestaat het vermoeden dat de drugs afkomstig zijn uit Suriname. Vier personen van Nederlands-Surinaamse afkomst zijn inmiddels aangehouden schrijft het Surinaamse dagblad De West.

Volgens de Braziliaanse autoriteiten gaat het om hoogwaardige cocaïne in een zuivere vorm. De Surinaamse krant schrijft verder dat de cocaïne die in beslag is genomen, dezelfde kenmerken vertoont als een partij van 1.500 kg cocaïne die ruim een week eerder werd onderschept. De verdachten die in die zaak zijn aangehouden, zijn Surinamers aldus De West.

Marajó ligt voor de kust bij Belém in het noordoosten van Brazilië. Voor het eerst in de geschiedenis van de Braziliaanse deelstaat Para, is er zo een grote lading drugs onderschept.