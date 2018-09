PARAMARIBO, 7 sep – Een opmerkelijk bericht vandaag in een Surinaamse krant. ‘Suriname heeft één van de meest luie bevolkingen’ luidt de kop. Het artikel gaat over een recent rapport van de World Health Organization (WHO). Die stelt dat een zorgwekkend deel van de Surinaamse bevolking niet fit is. De doorsnee Surinaamse burger kiest er liever voor om naar de televisie te kijken dan wat oefeningen te doen, aldus de Times of Suriname.

Het algemeen beeld volgens de krant is dat in Suriname 44 procent van de bevolking onvoldoende beweegt. Met name Surinaamse vrouwen behoren tot de top 3 van meest achtergestelde mensen ter wereld als het om lichaamsbeweging gaat. De WHO hanteert een norm van 150 minuten bewegingsoefeningen per week per persoon. Suriname zit daar ver onder.

In de Caricom is Suriname lijstaanvoerder gevolgd door Bahamas en Barbados.