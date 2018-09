‘Ook parlementariërs hebben het zwaar te verduren in Suriname’

PARAMARIBO, 7 sep – “We weten natuurlijk hoe het is in het land. Maar wij moeten ook niet ervan uitgaan dat het heel gemakkelijk is voor de leden van het parlement. Wij hebben het ook verschrikkelijk moeilijk.” Dit zegt parlementariër Patrick Kensenhuis (NDP) tegenover Dagblad Suriname. Het is dus terecht dat niet alleen ambtenaren worden bedacht als het aankomt op een ‘aanpassing’. Parlementariërs en leden van de regering krijgen aan het eind van deze maand vijf en twintig procent extra loon.

Dat is te danken aan de loonsverhoging die de ambtenaren onlangs is toegekend. Het inkomen van leden van regering en parlement is gekoppeld aan het ambtenarenloon. Elke salarisverhoging voor de ambtenaar werkt automatisch door. Niet iedereen is er gelukkig mee. Het land is er meteen nog meer bakken vol met geld mee kwijt elke maand. President Desiré Bouterse heeft er wel oren naar, kennelijk.

Onlangs zei het staatshoofd de salarissen van zijn regering te zullen ‘bevriezen’. Maar daar is wel een wet voor nodig, instemming dus van het parlement. Het zou betekenen dat het parlement de ministers het extra broodje uit de mond stoot. En ook zichzelf, misschien. Kensenhuis lijkt niet bij de voorstanders te horen. Hij vindt dat parlementariërs hard werken. En het moeilijk hebben. Dus kan een extraatje geen kwaad.