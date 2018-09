Kraampjes en bedrijfjes op bermen: ‘uiting van armoede in Suriname’

PARAMARIBO, 7 sep – “Dit zijn uitingen van armoede. Als je dit soort zaken toestaat in je land betekent het dat er geen regelgeving meer is.” Dit zegt Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine & Middelgrote Ondernemingen in Suriname, Akmos. Hij laakt het lumineuze idee van districtsbesturen om bedrijfsvergunningen voor bermen uit te geven. Burgers mogen tegen betaling een kraampje of ander bedrijfje langs wegen opzetten. Het heeft er veel van dat de overheid de kluts kwijt is.

Zoeken naar geld is één, maar er chaos mee scheppen is twee. Bedrijfjes op bermen zijn hier en daar al te bespeuren. “Als je om je heen kijkt, zie je plotseling dat men weer tekeer gaat op de bermen. Er wordt geen rekening gehouden met milieuaspecten, voetgangers en woonwijken. Men vergeet dat de woongemeenschap recht heeft op rust”, zegt Binda tegenover Dagblad Suriname.

In plaats van te regelen en orde te brengen, veroorzaakt het bestuur nu juist chaos. Districtscommissarissen zoeken naarstig naar alternatieven. Van de centrale overheid komt er immers nauwelijks geld voor het bestuurswerk. “Ik vind het ronduit belachelijk dat dit soort zaken worden gedaan om het districtsfonds te kunnen spekken. Mondiaal gezien worden de bermen als cruciale elementen gezien”, aldus Binda.