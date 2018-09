Toename van aantal grasbranden in Suriname

PARAMARIBO, 5 sep – Een brandweerman blust een grasbrand aan de Ringweg Noord in het noorden van Paramaribo. De brandweer in Suriname moet dagelijks uitrukken voor grasbranden en zich van hot naar her haasten om deze branden te bestrijden. In 2016 werd er een daggemiddelde van wel 18 meldingen van grasbranden en uit de hand gelopen vuilbranden genoteerd. In dat jaar moest de brandweer alleen voor grasbranden al 1.700 keer uitrukken.

Cijfers van 2017 ontbreken. Vaak gaat het om leegstaande percelen met hoog wied, bermen langs de weg en grasvelden. De ene keer vat het gras vuur als gevolg van de hitte en droogte, een andere keer als gevolg van een sigarettenpeuk, kwajongens of onverantwoord vuilverbranding.