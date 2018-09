SLM moet binnen drie jaar weer gezond bedrijf worden in Suriname

PARAMARIBO, 4 sep – De SLM moet binnen hooguit drie jaar weer tot de goed draaiende bedrijven behoren in Suriname. Dit stelt de directie van het bedrijf in een persbericht. Er wordt hard getrokken aan het weer economisch vlot trekken van de vliegmaatschappij. De sluiting van Hotel Residence Inn in Paramaribo is precies daarom begonnen. De sluiting en verkoop van het hotel maken deel uit van een businessplan.

De uitvoering van het businessplan is in volle gang. De bedoeling is “het bedrijf binnen twee tot drie jaar gezond te maken”, stelt de directie. Negativiteit en politieke steekspelletjes kunnen dan ook gemist worden als kiespijn. Het is ook waarom de vakbond bij het bedrijf buiten is gehouden. De vakbond zou de SLM “op negatieve wijze” bespreken. Ook is het volgens de directie duidelijk dat er politiek wordt bedreven.

Het laatste zou vooral de vakcentrale C-47 gelden. Die heeft de leiding er publiekelijk van langs gegeven. De ontslagen bij het hotel waren daartoe de aanleiding. De vakbond en C-47 hadden het personeel aangeraden een aangeboden afkoopregeling af te wijzen. Volgens de directie was de oproep aan dovemans oren gericht. Verreweg het grootste deel van het personeel heeft de regeling aanvaard.