Nieuw akkoord tussen Suriname en Alcoa niet veraf meer

PARAMARIBO, 4 sep – Het zal niet al te lang meer duren eer Suriname een nieuwe overeenkomst zal sluiten met Alcoa. Dit zegt president Desiré Bouterse. Hij vindt de kritiek op de manier van onderhandelen niet terecht. Er is ruim vier jaar onderhandeld met de multinational. Internationale deskundigen en ‘topadvocaten’ hebben hun bijdrage geleverd. Maar in en buiten parlement is de kritiek niet van de lucht.

De nieuwe overeenkomst zou te zeer opgehangen zijn aan het belang van Alcoa. Het zou Bouterse alleen maar te doen zijn om de overdracht van de elektriciteitscentrale in Brokopondo. Hoe het ook zij, de overeenkomst lijkt niet meer te stuiten. “De regering gaat de zaak tekenen. Uiteraard heeft het parlement ruimte nodig om zaken te lezen en eventueel vragen te stellen”, zei Bouterse na terugkeer uit Cuba.

Vooral de oppositie wil dat het parlement eerst over het akkoord praat. Pas dan mag verder onderhandeld worden over beëindiging van de economische activiteiten van Alcoa in Suriname. Ook buiten het parlement wordt de regering te lief bevonden. Alcoa zou er goedkoop vanaf komen. Bouterse vindt dat Suriname er wel bij vaart. Hij stoort zich niet aan de kritiek, want “Surinamers zijn kampioen in het torpederen van goede ontwikkelingen.”