Wi Eegi Kerki Benefit Entertainment Night op 28 september

AMSTERDAM, 3 sep – Op vrijdag 28 september 2018 is het weer tijd voor de jaarlijkse ‘Wi Eegi Kerki Benefit Entertainment Night’. Een avond vol comedy maar ook muziek in Amsterdam Zuidoost. Gastheer Roué Verveer ontvangt Howard Komproe, Murth Mossel, Lucinda Sedoc en Ronald Goedemondt. De opbrengst van deze avond wordt gebruikt om de hypotheek van de eigen kerk van de Evangelische Broedergemeenschap(EBG) in Amsterdam Zuidoost af te lossen.

De eerste editie van deze benefiet avond vond plaats in 2013 en het idee kwam van Roué Verveer, die zelf ook lid is van de EBG in Zuidoost. In het jaar ervoor werd de nieuwe kerk in gebruik genomen. Het modern gebouw dat speciaal ontworpen is door een architect, is door de EBG zelf gebouwd met eigen middelen en een hypotheek. Om deze te helpen aflossen, anders dan met de collecte op zondag, kwam Verveer met het idee om een ‘entertainment night’ te organiseren.

Naast comedy is er ook aandacht voor muziek. Dit jaar is Dwight Dissels bekend van The Passion en The Voice of Holland te gast. De comedy avond begint om 20.00u (inloop 19.00u) en het adres is Kortvoort 73 in Amsterdam Zuidoost. Voor kaarten kun je mailen naar psblokland19@gmail.com.