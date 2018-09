Ocelot die ministerie in Suriname bezocht ontsnapt uit Paramaribo Zoo

PARAMARIBO, 3 sep – De ocelot die onlangs het nieuws haalde, is ontsnapt uit de Paramaribo Zoo. Dit meldt de Times of Suriname. Het dier was nog geen week ondergebracht in de dierentuin. De katachtige was er naar toe gebracht na een ‘bezoek’ aan het hoofdkantoor van het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie.

Het dier moet in de nachtelijke uren zijn ontsnapt. Volgens directeur John Altenberg van de Paramaribo Zoo werd in de vroege ochtend ontdekt dat de kooi waarin het dier was ondergebracht, leeg stond. Het traliewerk is geforceerd.

Vermoed wordt dat de ocelot in de bosrijke omgeving rond de dierentuin is gevlucht. “Ik vrees niet dat het gevaarlijk kan zijn, omdat er ook al een ocelot in de buurt woont”, zegt Altenberg. Er wordt nu onderzocht hoe het dier heeft kunnen ontsnappen.