Wikipedia deze maand in het teken van Suriname en de Caraïben

DEN HAAG, 2 sep – De populaire vrije online encyclopedie Wikipedia staat in de maand september in het teken van Suriname en de Caraïben en heeft het project ‘Wiki goes Caribbean’ opgestart. Dit omdat er nog niet veel artikelen en afbeeldingen over Suriname en het Caribische gebied op Wikipedia bestaan. Het online platform heeft daarom een speciale schrijfmaand in het leven geroepen. Deze heeft als doel artikelen te schrijven, verbeteren en uit te breiden over Suriname en het (Nederlands) Caribisch gebied (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en St. Eustatius).

Vanaf maart 2018 tot juni 2018 was een ‘Wikimedian’ in Residence verbonden aan het project. Zij werkte in opdracht van UNESCO samen met een aantal musea aan het vergroten van kennis rondom het erfgoed betreffende het koloniale verleden van Nederland. Het project ‘Wiki goes Caribbean’ richt zich hiervoor in deze periode op de erfenis van Aruba, Bonaire, Curaçao en Suriname. Het project wordt ook begeleid door Wikimedia Nederland.

Tijdens de schrijfmaand ‘Suriname en het Caribisch gebied’ worden ook een aantal schrijfbijeenkomsten georganiseerd. Deze vinden plaats op 8 september in het Nationaal Archief in Den Haag (Nederland) en op 7,14 en 21 september in de Nationale Bibliotheek in Oranjestad (Aruba). Naast het schrijven en verbeteren van artikelen kun je ook werken aan het uitbreiden van artikelen door foto’s van Wikimedia Commons op Wikipedia te plaatsen.

Hier vind je een lijst van gewenste artikelen over Suriname.