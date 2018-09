Succesvolle kinderbeurs ‘Bromki Fu Tamara Village’ in Suriname

PARAMARIBO, 2 sep – De informatieve kinderbeurs ‘Bromki Fu Tamara Village’ werd dit jaar voor de tweede keer gehouden in de Palmentuin van Suriname. De beurs, waar verschillende organisaties, deskundigen, ouders en hun kinderen bijeen komen, is speciaal gericht op de vorming en ondersteuning van jongeren in de vakantieperiode. Het jaarlijks terugkerend evenement is een initiatief van Chetskeys Advertising Promotion & Production, die terugkijkt op een succesvolle editie.

De Palmentuin werd voor drie dagen omgetoverd tot een kinderdorp met vele attracties en infostands waar kinderen met hun ouders terecht konden voor informatie. Alle activiteiten op de Village waren gericht op de positieve stimulering en de optimale ontwikkeling van kinderen. De brandweer, militairen en motorrijder gaven uitstekende demonstraties weg die veel aandacht van de aanwezigen trok.

Ook het Bureau voor Familierechterlijke Zaken (Bufaz) van het Ministerie van Justitie en Politie was aanwezig en is vol lof over het evenement. “Het is voor ons van heel groot belang geweest om deel te nemen aan de village. Als wij merken dat het kind ergens centraal staat en ook nog positieve aandacht krijgt, dan zijn wij als bureau daar om een bijdrage te leveren. Dit omdat Bufaz een instantie is voor het kind’, zegt waarnemend Hoofd van Bufaz, Astrid Kandhai-Getrouw tegen het Nationaal Informatie Instituut.

Er is onder meer aandacht besteed aan hoe kinderen te begeleiden in de opvoeding, stimulering van positieve vrijetijdsbesteding waaronder sport en andere talent ontwikkeling. Verder het aanleren van kunst en cultuuruitingen, vorming van waarden en normen en om samen bij te dragen aan de positieve stimulans van kinderen.