Start verharding 24 kilometer lang historisch fietspad in Suriname

COMMEWIJNE, 2 sep – Bas Spek, vertegenwoordiger van de North Commewijne Tourism Cluster, doet de eerste scheppen steenslag op het historisch fietspad in Noord-Commewijne. Grassalco heeft vrijdag symbolisch de overdracht gedaan voor het nodige steenslag voor de verharding van een 24 kilometer lang traject, een plan waarmee de cluster van 17 bedrijven toerisme in het gebied een boost geeft. Het project kost circa US$ 350.000. De overheid komt in met US$ 150.000. Grassalco, Staatsolie en Van Alens Industrie, komen in met materiaal.

