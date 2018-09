Medewerker Energie Bedrijven Suriname overleden bij werkzaamheden aan mast

PARANAM, 2 sep – Een medewerker van de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS) is gisteren tijdens het werk verongelukt. De 36-jarige man was samen met andere collega’s bezig met werkzaamheden aan een elektriciteitsmast aan de Stowelweg te Paranam. Wat er precies gebeurt is, is nog niet duidelijk. De collega’s gaven in ieder geval aan dat de stroomtoevoer was uitgeschakeld, alvorens men begon met de werkzaamheden ter plaatse.

Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat het slachtoffer samen met andere collega’s van de EBS bezig was met werkzaamheden bovenaan de mast. De mannen hadden zich daarvoor beveiligd in zogenaamde harnassen. Een collega verklaarde dat hij op een gegeven moment via een ladder naar beneden ging om gereedschap te halen. Toen hij vervolgens weer naar boven wilde klimmen zag hij het slachtoffer levenloos in zijn harnas tegen de mast hangen.

De man werd terstond door zijn collega’s naar beneden gehaald. De politie en een arts werden ingeschakeld. De arts stelde vast dat hij was overleden. Zijn lijk is in het belang van het onderzoek door de politie in beslag genomen.

In juni dit jaar was er ook al een ongeluk met elektriciteit. Toen werd een arbeider in Suriname geëlektrocuteerd na het vastpakken van een hoogspanningskabel.