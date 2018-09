Tyrone Spong wint weer voor Suriname in Palm Beach

AMSTERDAM, 1 sep – De bekende Surinaams-Nederlandse profbokser Tyrone ‘King of the Ring’ Spong kwam gisteren voor Suriname uit tegen tegen Santander Silgado uit Colombia. Spong won deze wedstrijd in Palm Beach met een KO. Het is Spong’s 12e KO sinds hij als profbokser actief is.

De 31-jarige Spong sleepte vorig jaar de Latijnse titel van de prestigieuze boksbond WBC binnen en in februari dit jaar een Latijnse titel van de WBO.

Bekijk de KO hier: