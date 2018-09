Sloop raffinaderij gaat pas door na groen licht parlement van Suriname

PARAMARIBO, 1 sep – Het slopen van de raffinaderij te Paranam is gestaakt. Dit heeft waarnemend president Ashwin Adhin het parlement laten weten. “De waarnemend president heeft ons een brief gestuurd waarin de regering aangeeft dat de ontmanteling van de plant van Alcoa wordt uitgesteld”, zei parlementsvoorzitter Jennifer Simons tijdens een openbare vergadering. De regering gaat toch maar akkoord met de wens van het parlement.

Tijdens een vorige vergadering hadden de regeringsfractie en de oppositie opgeroepen tot het stopzetten van de sloopwerkzaamheden. “Om tegemoet te komen aan deze wens, heeft de regering een meeting gehad met de Alcoa, waarbij uiteraard essentiële zaken met betrekking tot onder andere het veiligheidsaspect voorop gesteld zijn”, staat in de brief. De multinational heeft een programma voorgesteld ter vermindering van de risico’s.

Voort wordt het verdere onderhoud van de raffinaderij geregeld. “Ook is geconcludeerd dat door het uitvoeren van slechts dit programma men niet in staat zal zijn alle risico’s weg te nemen. Daartoe zullen de ontmanteling van de raffinaderij en de werkzaamheden tijdens en erna uitermate noodzakelijk zijn”, stelt Adhin in de brief. Het parlement krijgt nu de ruimte een debat te houden over het vertrek van Alcoa en daarmee het wijzigen van de Brokopondo-overeenkomst.