Republic Bank Suriname eist 21 procent rente voor onterecht gestort geld

PARAMARIBO, 1 sep – Het filiaal in Suriname van de Trinidadiaanse Republic Bank heeft in juni vorig jaar een fout begaan. Het salaris van ambtenaren is twee keer gestort. Volgens de Ware Tijd hebben enkele van de betrokken rekeninghouders aan de bel getrokken. Bankpersoneel zei toen dat er niets aan de hand was. Het geld is toen maar gebruikt en nu wil de bank het terug. De Republic Bank is zo schappelijk om er een lening van te maken.

In het betreffende voorstel moet er wel één en twintig procent aan rente voor betaald worden. Sommigen vinden het voorstel van geen kant deugen: “Het is een fout van de bank, dus wij kunnen onmogelijk rente betalen.” Bovendien is er ook nog ruim een jaar over heen gegaan. De bank weet van geen wijken. Om de eis tot terugbetaling kracht bij te zetten, is de rekening van de cliënten geblokkeerd.

Dat werd pas opgemerkt toen getracht werd het salaris over augustus te lichten. Dat ging niet en de bank zegt dat het pas weer kan als de mensen over de brug komen. Het wordt als ongepast ervaren. “De bank moet ons netjes oproepen om te bespreken hoe wij dit terug kunnen betalen, dan treffen we samen een maatregel”, wordt gezegd. De ‘lening’ moet binnen een jaar worden terug betaald.