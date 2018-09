PARAMARIBO, 1 sep – De Nigeriaanse artiest Chinedu Okoli, alias Flavour N’abania, vrijdag bij een bezoek aan het Ministerie van Regionale Ontwikkeling in Suriname. De populaire artiest geniet zowel op het Afrikaans continent als daarbuiten ruime bekendheid, onder meer vanwege zijn hit “Nwa Baby (Ashawo Remix)”. Ook in Suriname blijken zijn nummers en zijn verschijning goed in de smaak te vallen. Flavour geeft op zaterdag 1 september een show in het live Entertainment Centre Suriname.

