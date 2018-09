Nieuw-Zeelander maakt ballonvaart in Suriname (foto’s)

PARAMARIBO, 1 sep – De Nieuw-Zeelander Andrew Parker heeft vandaag een Ballonvaart over de hoofdstad van Suriname gemaakt. Parker deed dat in het kader van zijn Flying High for Kids wereldballonproject welke hij in 2013 startte. Hiermee wil hij kinderen over de hele wereld laten zien, dat dromen uitkomen als je ervoor gaat.

Parker maakt zijn droom waarheid door in een luchtballon een wereldreis te maken door 100 landen. Suriname is het 78ste land dat hij aandoet. Parker was hiervoor in Frans-Guyana. Vandaag gaf hij vanuit het Onafhankelijkheidsplein een demovaart, waarna hij in het gebied van Leiding succesvol neerstreek.

Op 6 september doet hij een demo in Nickerie. De Ballonvaart werd ondersteund door de Think Tourism campagne, welke op 15 augustus 2018 door minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme werd gelanceerd. Zijn ballonvaart leverde leuke plaatjes op, welke hier te zien zijn: