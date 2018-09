Damaru organiseert eigen muziekfestival in Suriname

PARAMARIBO, 1 sep – De Surinaamse King of Love songs Damaru organiseert een eigen gratis muziekfestival genaamd ‘Tuintje in mijn Hart fesitval’. Dit vindt plaats op 8 september in Suriname. Naast zijn eigen band The Love Messengers zullen ook top lokale bands en acts aanwezig zijn.

Onder meer New Style, Cyriel and The More Love Band, Aptijt, Pyscho, FF Anders en Jackson Blai zullen optreden. Het evenement dat om 14.00 lokale tijd begint en tot de volgende ochtend 02.00 uur loopt, wordt op Latour de wijk waar de artiest woont, gehouden.

De uitnodiging van Damaru: