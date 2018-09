Concert en presentatie boek over Harry de la Fuente uit Suriname

AMSTERDAM, 1 sep – Op zondag 2 september wordt in de Uilenburger synagoge in Amsterdam een boek over de violist/komiek/acteur Harry de la Fuente uit Suriname gepresenteerd. Het boek is geschreven door de 80-jarige Surinaamse Nell Tjong Ayong. Haar motivatie tot het schrijven van dit boekwerk was vooral haar eigen herinneringen aan die ‘gouden tijd’, gecombineerd met talrijke interviews en archiefonderzoek. Ook is er die avond een concert.

Tijdens het concert wordt live muziek van componist Eddy Snijders uit zjn Anansitori ballet uit 1959 uitgevoerd door de Ronald Snijders band, met de Surinaams Nederlandse violist Yannick Hiwatt. De auteur, tolk en vertaler Cynthia Abrahams verzorgt de presentatie en de produktie ligt in handen van Ricardo Tuinfort.

Harry de La Fuente (Paramaribo, 1914-1996) is vooral bekend van het populaire radiohoorspel ‘Famiri Misma’ bij de Surinaamse radiozender Radio Apintie. Hij was naast reclameschilder en violist ook concertmeester bij het Surinaams Philharmonisch orkest en vioolleraar. Als violist combineerde hij klassieke muziek met Surinaamse kaseko.