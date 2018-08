Selectie Natio Suriname voor duel tegen Dominica bekend

PARAMARIBO, 31 aug – De definitieve selectie voor de wedstrijd van Natio Suriname tegen Dominica, in het kader van de CONCACAF Nations League Qualification, is bekendgemaakt door bondscoach Dean Gorré. De wedstrijd vindt plaats op 6 september in het Stade René Serge Nabajoth stadion in Les Abymes, Guadeloupe.

De selectie ziet er als volgt uit:

Jack Mangalie gaat deze trip niet mee met de staf en wedstrijdselectie van Suriname. De Assistent Coach en Keepercoach ontbreekt wegens een overlijdensgeval in de familie, zo laat Bondscoach Dean Gorré weten aan de redactie.