Brandstof in Suriname mogelijk ‘beetje duurder’ na sluiting Petrotrin

PARAMARIBO, 31 aug – De sluiting van de raffinaderij van het Trinidadiaanse Petrotrin kan brandstof in Suriname een ‘beetje duurder’ maken. Dit zegt de directeur van Staatsolie, Rudolf Elias. Het is een kwestie van marktwerking, waar niet aan valt te ontkomen. Hoewel Suriname alleen van Trinidad brandstof betrok, worden geen aanleveringsproblemen verwacht. De brandstof zal van ergens anders binnengehaald worden. De afstand wordt dan wel groter voor het vervoeren van de brandstof.

Het wordt dan St. Croix, St. Lucia of St. Eustatius. De levering is dus min of meer gegarandeerd. “Alleen wordt de afstand naar Suriname groter en het aanbod minder bij een constante vraag. Dat heeft doorgaans invloed op de prijs”, zegt Elias tegenover de Ware Tijd. Het gaat dan vooral om gasoline. Voor diesel is Suriname niet afhankelijk van het buitenland. Staatsolie is er zelf producent van.

Ook dekt het bedrijf ongeveer dertig procent van de behoefte aan gasoline. Staatsolie ondervindt geen last van de sluiting. “We leverden geen producten en met afnemers van onze producten hebben we meerjarige contracten”, aldus Elias. Mogelijk merkt het dochterbedrijf van Staatsolie op Trinidad, Ventrin, wel enig effect. Daar werd ook deels brandstof betrokken van Petrotrin.