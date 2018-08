Bij dood twaalfjarige gehandicapte: ‘Suriname heeft als samenleving gefaald’

PARAMARIBO, 30 aug – “Wij hebben als samenleving gefaald.” Dit stelt psycholoog Maya Goedschalk bij de dood van een twaalfjarige. Het meisje is thuis op bed aangetroffen. Volgens de politie is er geen misdrijf in het spel. Het kind is vanaf de geboorte lichamelijk en geestelijk beperkt geweest. Zij kon praten, noch lopen. De politie meldt dat naaste familieleden eveneens met beperkingen leefden. Goedschalk vindt dat er wel degelijk iets mis was.

De omstandigheden waaronder het kind klaarblijkelijk leefde, zijn kenmerkend. “Dit is erg. Het is geen geval dat we straks moeten vergeten. Alles zou onderzocht moeten worden. Het kind zou onder behandeling moeten zijn als ze psychische gebreken had. Ook moet onderzocht worden wat er mis ging in de familie”, zegt Goedschalk tegenover de Ware Tijd. De hele toestand kan aangemerkt worden als een direct gevolg van de crisis in Suriname.

De gezondheidszorg heeft daar uiteraard van te lijden. Maar ook instanties die de gezondheid en leefomstandigheden van het kind zouden moeten volgen, hebben gefaald. Voor de overheid geldt hetzelfde. Het onderzoek van de politie is beperkt tot justitiële zaken. “Niemand heeft haar vermoord”, zegt politiewoordvoerder Humphrey Naarden. Goedschalk blijft erbij dat de doodsoorzaak ‘diepgaand’ onderzocht moet worden