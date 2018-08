Tijdschrift plaatst president Suriname op cover met titel ‘Drugsbaas Bouterse’

AMSTERDAM, 29 aug – Het Nederlandse tijdschrift De Nieuwe Revue is deze week uitgebracht met een opmerkelijke cover. Op de voorkant van het blad is de president van Suriname te zien met de titel: ‘Drugsbaas Bouterse‘. In het blad is een uitgebreid artikel van 8 pagina’s over Bouterse te lezen, geschreven door journalist Robert Alting.

Volgens de Nieuwe Revue is Suriname hard op weg een narcostaat te worden. “De president kijkt toe hoe een Colombiaans kartel in de jungle een haven voor drugsduikboten bouwt. ‘Desi Bouterse heeft geld nodig voor zijn herverkiezing’” aldus de Nieuwe Revue.

Het is niet de eerste keer dat Alting schrijft over de president van Suriname. Vorig jaar publiceerde hij op VICE een interview met Eddy Wijngaarde, nabestaande van de Decembermoorden. Hij noemde Bouterse daarin ‘een wraakzuchtige en rancuneuze man’.

De cover van De Nieuwe Revue: