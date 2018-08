Lichaam van man die uit boot in Suriname rivier viel in Guyana gevonden

PARAMARIBO/GEORGETOWN, 29 aug – Het lichaam van de man, die op zondag 19 augustus 2018 uit een boot in de Suriname rivier viel, is gevonden. Het gedeeltelijk ontbonden lichaam werd afgelopen zondagochtend langs de oevers van Hampshire (Guyana) gevonden. In eerste instantie bestonden er twijfels over de identiteit, maar die werden weggenomen doordat het lichaam werd geïdentificeerd door de zwager van het slachtoffer.

De 34-jarige zwager kon bevestigen dat het ging om het lichaam van de 49-jarige monteur Widprakash Adjitkumar Garib uit Wanica, Suriname. De man was met zes anderen op 19 augustus met een speedboot op de Surinamerivier geweest op een visexpeditie, toen ze een obstakel raakten. Garib sloeg daardoor overboord vanaf het dek van de boot en verdween in de diepte. Een aantal zoektochten naar hem leverde niets op.

Het lichaam van Garib werd zondag jl. om ongeveer 5:30 uur door een visser ontdekt. Naar verwachting zal vandaag een post mortem-onderzoek worden uitgevoerd, schrijft de Guyanese news site kaieteurnewsonline.com.