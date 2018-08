PARAMARIBO, 29 aug – Afgelopen weekend werd de eerste Vakantie in Suriname info beurs door de Stichting Toerisme Suriname (STS) in de KKF-beurshal gehouden. Het doel van de beurs is om Surinamers bewuster te maken van de diverse toeristische vakantiemogelijkheden in eigen land. In totaal deden 45 organisaties mee. Minister Tsang van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme verrichte de opening verrichte en zei heel erg ingenomen te zijn met de stap van de stichting.

