Verlieslatend Hotel Residence Inn in Suriname wordt gesloten

PARAMARIBO, 28 aug – Het Hotel Residence Inn in Paramaribo gaat binnenkort voor goed dicht. De eigenaar, de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, zegt jaarlijks ruim een half miljoen dollar te verliezen. Het hotel wordt via kruissubsidie in stand gehouden. De vliegmaatschappij is bezig alle verlieslatende dochterondernemingen af te stoten. Het personeel van Residence Inn wordt nog voor twee maanden betaald en mag al naar ander werk uitkijken. Dit valt niet in goede aarde, niet bij het personeel en ook niet bij de vakbond.

De Personeelsbond SLM, BP-SLM, geeft de voorkeur aan een ‘sociaal plan’. De ongeveer veertig personeelsleden is gevraagd geen documenten te ondertekenen. Dit mag alleen in overeenstemming met de vakbond gebeuren. Dat er met het aanvragen van faillisement wordt gedreigd, moet eerder worden gezien als een intimidatiepoging. Het personeel is nauwelijks twee weken geleden op de hoogte gesteld.

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij wil zich de komende jaren vooral richten op kernactiviteiten. Als onderdeel van een saneringsplan worden alle verlieslatende bedrijven afgestoten. Residence Inn Nickerie blijft wel open, omdat het nog winst oplevert. Het vliegbedrijf is ook eigenaar van SURAIR Ground Services, SURAIR Catering Services, SURAIR Aircargo Services en METS Travel & Tour.