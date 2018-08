Lid parlement van Suriname snapt zin debat over raffinaderij niet

PARAMARIBO, 28 aug – Rashied Doekhie, lid van het parlement van Suriname, snapt het allemaal niet meer. Het kan er bij de toppoliticus van regeringspartij NDP niet in dat er zoveel heisa wordt gemaakt over de oude raffinaderij van Alcoa. De oppositie vooral vindt dat er eerst een publiek debat moet worden gevoerd. De regering moet uitleggen waarom een principeakkoord is gesloten met Alcoa. Doekhie vindt het maar tijdverlies: “Dat ding (de raffinaderij te Paranam, red.) heeft de waarde van mijn hondenhok.”

Het is dan ook zeer de moeite waard te achterhalen waar de oppositie zich druk om maakt. Die stellen de ‘ontmanteling’ van de raffinaderij niet minder dan principieel. De ontmanteling zou neerkomen op het wijzigen van de zogenaamde Brokopondo-overeenkomst. Dit akkoord regelt in grote lijnen de mijnbouwrechten, en -plichten, van Alcoa en dochterbedrijf Suralco. De oppositie vindt Alcoa al veel te ver gaan nu begonnen is met de ontmanteling.

Maar volgens de multinational gebeurt het met toestemming van de regering. Dat het parlement beslist over overeenkomsten met het buitenland, maakt kennelijk weinig uit. President Desiré Bouterse heeft zich tot nog toe vierkant opgesteld achter Alcoa. In het parlement wordt hij zelfs betiteld als pleitbezorger. Doekhie licht trouw een doekje van de sluier. Hij vindt het overnemen van de krachtcentrale van Alcoa belangrijker dan wat ook.