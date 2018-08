Herdenkingsdienst in Suriname voor verongelukte medewerkers Hi-Jet

PARAMARIBO, 28 aug – Morgen, woensdag 29 augustus 2018, worden helikopterpiloot Donovan van Embricqs en boordtechnicus Ryatno Kertodikromo in Suriname herdacht. Dit gebeurt tijdens een dienst die wordt georganiseerd door Hi-Jet Helicopter Services en de nabestaanden.

De twee raakten in mei 2015 vermist. Op die dag verdween hun helikopter van de radar. Zoektochten door het helikopterbedrijf in de Surinaamse jungle leverden niets op en het zoeken werd gestopt. Bij toeval stuitten twee arbeiders van een houtbedrijf eind november 2017 op de resten van de helikopter en de inzittenden.

Piloot Donovan van Embricqs zal in Nederland begraven worden. Het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname heeft zijn stoffelijke resten onlangs vrijgegeven en die komen naar Nederland met een vlucht op donderdag a.s. Op 6 september zal er een afscheidsbijeenkomst zijn in Amsterdam.