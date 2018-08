Ruim 80 vrouwen participeerden aan Lady Boss event in Suriname

PARAMARIBO, 27 aug – Op zaterdag 25 augustus 2018 werd de tweede editie van het Women Empowerment evenement The Lady Boss: ‘How did she survive?” georganiseerd in Suriname. Ook dit jaar hebben ruim 80 vrouwen geparticipeerd. The Lady Boss vond plaats in de Royal Palm van Courtyard Marriott. Het doel van dit evenement is om vrouwen te motiveren, inspireren en te verbinden met elkaar in hetgeen dat zij doen en willen bereiken. “Ik ben blij met de opkomst van de tweede editie. Hiermee is het bewijs geleverd dat onze vrouwen een extra push, op een andere manier, nodig hebben op momenten wanneer ze bepaalde dingen niet meer zien zitten. Het is niet makkelijk om zoveel mensen op de been te krijgen. Dit geeft aan dat we goed bezig zijn,” zegt Ruiz Kartoredjo, directeur van Jamur Institute – de organisatie achter dit evenement.

Vier vrouwelijke sprekers hebben vanuit hun (levens)ervaring en kennis hun verhaal, een mix van serieuze zaken en humor, gedeeld met de aanwezige vrouwen. De sprekers waren Danielle Toto, Sigourney Nabibaks, Vanessa Grootfaam en Bernadette Agbulos. Naast het feit dat het bekend is dat vrouwen moeilijk kunnen doorbreken op bijvoorbeeld de top binnen organisaties, heeft de Jamur Institute directeur zijn persoonlijk verhaal achter dit evenement. “De inspiratie om dit evenement te organiseren heb ik van mijn moeder en schoonmoeder. Ik weet dat deze twee vrouwen alles eraan hebben gedaan, en nog steeds doen, om ondanks de uitdagingen en tegenslagen, zij er hard tegenaan gaan om ook het beste te maken van het leven,” vertelt Kartoredjo emotioneel.

De omschrijving die Jamur Institute geeft aan het woord ‘Lady Boss’ is dat het niet alleen gaat om een vrouw die de directeur is van of de leiding heeft binnen een bedrijf of organisatie. Het is ook een vrouw die anderen, in het bijzonder vrouwen, helpt om zichzelf te ontwikkelen, om (persoonlijke) doelen te realiseren. Een ‘Lady Boss’ kan ook de onmisbare persoon zijn in de huishouding, die ervoor zorgt dat ze daar is voor haar kind.

Naast de inspiratie van de sprekers hadden de aanwezigen de mogelijkheid om voor 1 minuut een pitch te doen – het promoten van een product, dienst of bedrijf. Participanten konden ook leuke prijsjes winnen zoals waardebonnen voor respectievelijk een cake en een dinner voor twee personen, een complete haarbehandeling, een fles wijn en twee leuke Surinaamse pangies. De avond werd afgesloten met een netwerk uurtje onder het genot van een hapje en drankje.

Kartoredjo geeft ons een hint van de derde editie in 2019. “De derde editie wordt een Skills Edition,” geeft hij aan. Jamur Institute of education and advice is opgericht om bij te dragen aan de ontwikkeling van de Surinaamse burger op verschillende niveaus en sectoren in de samenleving, in het bijzonder studenten. Het instituut is opgericht op 30 juni 2017. Het organiseren van educatie evenementen, zoals ook het ‘Lady Boss’ evenement, is één van de manieren om invulling te geven aan de gedachtegang Empowerment.