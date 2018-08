Justitie Suriname neemt vuurwapen Laurens Neede in beslag

PARAMARIBO, 25 aug – De justitie in Suriname heeft een vuurwapen in beslag genomen bij Laurens Neede (72). Dit meldt de Times of Suriname. De voormalige minister van Leger & Politie in de jaren tachtig, is niet aangehouden. Volgens Justitie was er wel reden genoeg om het wapen in beslag te nemen. Het is intussen overgedragen aan het Nationaal Leger. Neede had het in bruikleen gekregen voor eigen beveiliging. Hij ging over de schreef, getuige een filmpje dat is verspreid via Whatsapp.

Op het filmpje is Neede te zien terwijl hij een privé terrein op rent met een vuurwapen in de hand. Er wordt druk gepraat en gegesticuleerd. Neede loopt dan terug naar de straat om dan voor de tweede keer het terrein op te gaan. Hij keert weer terug en stapt een auto in die daarna wegrijdt. De politie is op de hoogte gesteld van het incident. Volgens officier van justitie Shanta Mahadew zijn Neede en een andere man opgebracht voor verhoor.

De twee zijn nadien naar huis gestuurd. Mahadew bevestigt dat Neede het vuurwapen te voorschijn heeft gehaald. Hij zou het niet hebben gericht op de ander. Daarom is volstaan met inbeslagname. Beide heren hebben aangifte tegen elkaar gedaan. Mahadew zegt dat om die reden beiden als verdachte zijn aangemerkt. Laurens Neede is in 2000 veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens verkrachting.