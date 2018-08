Grootste oppositiepartij in Suriname verhoogt druk op Alcoa

PARAMARIBO, 25 aug – In het verzet tegen het onderonsje tussen de regering van Suriname en Alcoa lijkt eindelijk een daad van enig gewicht te worden gesteld. De Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP, gaat de druk verhogen op de multinational. VHP-parlementariërs Asiskumar Gajadien en Krishna Mathoera eisen in een brief aan Alcoa dat de onderhandelingen met de regering worden afgebroken. Ook moeten reeds gemaakte afspraken publiekelijk worden gemaakt. In geval van weigering zullen internationale stappen worden ondernomen.

Internationale organisaties en ‘speciale afdelingen’ van de regering van de Verenigde Staten van Amerika zullen dan worden aangeschreven. Volgens de Ware Tijd is de brief gericht aan de directie van dochterbedrijf Suralco, Alcoa-directeur Global Primary Products Robert G. Wilt en de raad vaan bestuur. Volgens de politici ontbreekt het aan duidelijkheid en transparantie sinds de onderhandelingen begonnen in 2015.

De indruk overheerst nu dat Alcoa en de regering “in een sfeer van geheimzinnigheid een duistere deal hebben bekokstoofd die ongunstig en schadelijk is voor de belangen van de bevolking van Suriname.” Deze stijl van onderhandelen wordt aangemerkt als een “flagrante schending van wereldwijd aanvaarde principes en normen voor verantwoord zakelijk gedrag.” Alcoa riskeert nu dus internationaal aan de schandpaal te worden genageld.