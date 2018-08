‘Suriname wacht nog steeds op nakomen verkiezingsbeloften‘

PARAMARIBO, 24 aug – Het volk van Suriname wacht nog steeds op het nakomen van verkiezingsbeloften. Dit zegt parlementariër Jitendra Kalloe (VHP). Er is zoveel beloofd, maar haast niets gerealiseerd. Integendeel, het leven is alleen maar duurder geworden sinds de NDP van Desi Bouterse aan de macht is. En het gaat maar door. De prijzen van producten en diensten vliegen de pan uit. Van de kant van de regeerders wordt weinig tot geen actie bemerkt.

En dat terwijl de doorsnee Surinamer haats niet meer uitkomt. “Tot de dag van vandaag worden we geconfronteerd met een prijstoename van meer dan honderd en vijftig procent. Dit niet alleen bij de producten in de supermarkten, maar ook voor uitgaven op onderwijsinstellingen. Het voorzien in het levensonderhoud is een moeilijke opgave geworden en dit werkt erg frustrerend op de bevolking”, zegt Kalloe tegenover Dagblad Suriname.

En dan zit de rij- en voertuigenbelasting er aan te komen. De regering heeft aangekondigd dat deze belastingvorm binnenkort weer wordt ingevoerd. Overigens moet dat nog worden bezien. De regering Bouterse kondigde vorig jaar ook aan dat belasting zou worden geheven op landbezit. Het is er niet van gekomen. Kalloe schrijft dit toe aan kritiek vanuit de oppositie. Die vindt dat burgers het al zwaar genoeg hebben.