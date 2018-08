Scalians mogen vanaf 1 september toch goudzoeken in Suriname

PARAMARIBO, 24 aug – Vanaf 1 september a.s. mogen 40 scalians toch goudzoeken in Surinaamse wateren. Dat is het resultaat van een bijeenkomst die minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen in Suriname, woensdag had met scalianhouders. De drijvende goudfabrieken mogen onder vernieuwde voorwaarden in het stuwmeergebied (omgeving Sarakreek) en Marowijne verder werken.

Volgens Dodson, die in eerder nog fel tegen het gebruik van scalians was, zullen er strakke regels gelden voor het dredgen in die gebieden. Zo zullen de boten worden voorzien van gps en een volgnummersysteem en is het verboden om met kwik te werken. Wie zich niet aan de regels houdt, ligt er zonder pardon uit benadrukte hij.

In 2015 zei deze zelfde minister nog dat scalians verbannen moeten worden. Als het aan hem lag zouden de pontons nergens in Suriname meer worden ingezet en zouden er boetes worden uitgedeeld. Volgens hem zijn er nu harde afspraken gemaakt met de scalianhouders en worden de vergunningen voor twee jaar uitgegeven.