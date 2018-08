Regering Bouterse gaat voor versterking rechterlijke macht Suriname

PARAMARIBO, 24 aug – De regering streeft naar versterking van de rechterlijke macht. Dit zei de waarnemend president van Suriname, Ashwin Adhin, bij de beëdiging van twee nieuwe rechters. De bedoeling was dat de twee al veel eerder toegelaten zouden worden tot het Hof van Justitie. “Maar vanwege het drukke programma van de president is dit niet gelukt”, zei Adhin. De regering is zich bewust van het enorme tekort aan rechters.

Vanuit de samenleving worden ‘verschillende verwachtingen en wensen’ waargenomen. “Desondanks kan ik u in deze hoedanigheid voorhouden dat het de regering zeer ernstig is om de achterstand bij de Rechterlijke Macht in te lopen en/of op te heffen”, zei Adhin. Volgens het Hof van Justitie zelf zijn nog zeker veertig rechters nodig. Getracht wordt de achterstand in te lopen via onder meer worden het aantrekken van ervaren juristen.

De twee nieuwbakken rechters, Robert Praag en Georgine de Miranda, behoren tot deze groep. Twee andere oudgedienden, Carmen Lie Kwie Sjoe-Rasam en Garcia Ramcharan-Paragsingh, zijn beëdigd tot advocaat-generaal. Beiden zijn jarenlang officier van justitie geweest. Binnenkort begint een nieuwe opleiding voor rechters, de zogenaamde RIO. Minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie gaf onlangs toestemming voor de opzet.