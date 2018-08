International Card Services stoot klanten in Suriname af

PARAMARIBO, 24 aug – De Nederlandse creditcarduitgever International Card Services, ICS, wil geen zaken meer doen in Suriname. Dit meldt de Ware Tijd. Klanten worden aangeschreven. Credit cards (Visa en Mastercard) uitgegeven door ICS, zijn geldig tot hooguit oktober. Het betreffende besluit van ICS volgt in het kielzog van maatregelen van moederbedrijf ABN AMRO en van de Rabobank. Onder de getroffen klanten bevinden zich ondernemers. Die zijn alles behalve gelukkig met het besluit. Maar volgens ICS is er geen ontkomen aan.

“Als gevolg van striktere wet- en regelgeving, heeft ICS besloten in sommige landen haar diensten niet meer aan te bieden. Dit betekent dat wij uw creditcard en eventuele extra cards gaan beëindigen”, staat in een brief aan de klant. Tot de getroffen ondernemingen behoort Zenobia. Directeur Henry Carbière Falls is er niet over te spreken. Hij is ruim dertig jaar rekeninghouder geweest bij de ABN AMRO.

Het maakt kennelijk weinig uit. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven zit met de handen in haar. De belangenorganisatie heeft geen goed antwoord voor handen. VSB-voorzitter Steven Mac Andrew kan hooguit aangeven dat het laatste woord nog niet is gezegd. De Nederlandse maatregel treft duizenden Nederlanders die in Suriname wonen. Veel gepensioneerden en ook anderen maken gebruik van Nederlandse rekeningen.