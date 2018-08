‘Een uitvaart in Suriname kost tussen de 800 en 6.700 euro’

PARAMARIBO/AMSTERDAM, 24 AUG – De kosten van een uitvaart verschillen wereldwijd aanzienlijk: van slechts 550 euro in Mexico tot maar liefst 18.000 euro in Japan. Ook binnen landen zijn de verschillen groot. In Suriname kan een directe begrafenis of directe crematie, zonder diensten om de overledene te gedenken, geregeld worden voor omgerekend minder dan 800 euro. Een traditionele Creoolse uitvaart echter kan bijvoorbeeld kan al gauw 6.700 euro kosten, net zoveel als een uitvaart in Dubai.

Dat blijkt uit een onderzoek van Uitvaartverzekering.nl. De site deed onderzoek naar de kosten van crematies en begrafenissen in het buitenland. Daarbij wordt ook de vergelijking met Nederland gemaakt. Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) betaalt men in Nederland gemiddeld 7.500 euro voor een uitvaart.

Een traditionele Creoolse uitvaart in Suriname is behoorlijk prijzig. Dat komt omdat hier veel diensten bij zijn inbegrepen, zoals ritueel wassen, een dodenwake, transport naar de begraafplaats, graflegging en de plechtigheid. De gemiddelde kosten komen neer op ongeveer 6.700 euro. De kosten kunnen lager of hoger uitvallen, afhankelijk van de kist en plechtigheden aldus Uitvaartverzekering.nl.