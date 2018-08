Suriname lijdt onder effect hittegolf op prijs aardappelen en uien

PARAMARIBO, 23 aug – De prijzen van aardappelen en uien schieten omhoog in Suriname. Volgens het ministerie van Handel Industrie & Toerisme, HI&T, is dit het gevolg van een aanhoudende hittegolf in Europa. Dit maakt dat de prijzen van deze producten in de afgelopen weken flink zijn gestegen. Berichten waarin anders wordt beweerd, worden afgedaan als ‘paniekzaaierij en onruststokerij.’

Daar het effect van de hittegolf doorwerkt, is het de verwachting dat de stijgende lijn in de komende drie maanden zal aanhouden. De ontwikkelingen op de Europese markt zullen nauwlettend in het oog worden gehouden. Gedacht wordt (weer eens) aan het “stimuleren van de eigen productie.” Intussen blijft de controle op prijzen in handelszaken doorgaan. Maandelijks worden inspecties uitgevoerd bij winkels, groothandelaren en importeurs.

“Er zijn vooralsnog geen noemenswaardige verschillen in prijzen bij de importeurs en de detailhandel geconstateerd, die duiden op moedwillige prijsopdrijving”, meldt HI&T. Betreurd wordt dat “individuen berichten hebben verspreid, als zou de stijging van de prijzen te maken hebben met de aangekondigde maatregelen van de regering voor salarisverhoging van ambtenaren.” Het ministerie merkt geen noemenswaardige prijsverschillen sinds het bekend worden van de salarisverhoging.